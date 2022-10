تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” يوم الاربعاء

في اجتماع مع رئيس ديوان المنطقة الجنوبية “ضو خليفة” ,الية توزيع بطاقة “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما، وتسليمها إلى مستحقيها من أمهاتنا وبناتنا في المنطقة الجنوبية .

وحضر الاجتماع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة ,والخبير المالي والقانوني بالوزارة.

The post “الكيلاني” تتابع الية توزيع بطاقة “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات في المنطقة الجنوبية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا