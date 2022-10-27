الدبيبة: المالية ستعمل على استكمال برنامج المطابقة المالية للقطاعات كافة

ليبيا الاقتصادية

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مواصلة العمل في تنفيذ المشاريع التنموية والتي من بينها مشروعات الطرق بفتح المسارات في العاصمة طرابلس من خلال الشروع في استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث الذي سيستفيد منه الملايين من مستعملي الطرق في المدن كافة.

وقال الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع عشر في مدينة العزيزية ان وزارة الاسكان والتعمير و الشركات المنفذة ستقوم بتنفيذ وانجاز طرق تربط مراده بالبريقة وبراك الشاطئ باوباري وغات واخري تربط اجدابيا بجالو .

واعلن الدبيبة ان برنامج المطابقة المالية للمرتبات للقطاعات كافة متواصلة وان وزارة المالية ستعمل على استكمال هذا الاستحقاق.