وكيل وزارة الاقتصاد يبحث آلية تفعيل تجارة العبور والمناطق الحرة مع مسؤولي غرف التجارة والصناعة

بحث وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “نوري القطاطي” يوم الاربعاء في اجتماع مع مسؤولي غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا , آلية تفعيل تجارة العبور والمناطق الحرة ,والعراقيل التي تواجه الغرف التجارية في أداء أعمالها وسُبل تذليلها .

وشدد “القطاطي” على ضرورة تفعيل المشاريع الصناعية والزراعية بكافة المناطق ,حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أخر المستجدات والاستعدادات لتنظيم ملتقي ومعرض أفريقيا للنقل وتجارة العبور الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد والتجارة وبدعم من غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة.

