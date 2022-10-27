حكومة الوحدة تصوت بالموافقة على تنازل شركة هس الأمريكية عن حصتها في عقود الامتياز النفطي

صوت مجلس وزراء حكومة الوحدة اليوم الخميس بالموافقة على تنازل شركة هس الأمريكية عن حصتها في عقود الامتياز النفطي لصالح توتال الفرنسية و كونكو فيلبس الأمريكية.

كما اعطي مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي الرابع عشر للعام الحالي 2022 ببلدية العزيزية الأذن لمصلحة الجوزات والجنسية بالتعاقد لتنفيذ جوزات سفر وبطاقات إلكترونية، واستحداث منظومة لاستخراج تأشيرات الأجانب والاقامات.

ووافقت الحكومة بنزع ملكية الأرض الواقعة بمشروع تنفيذ محطة الصرف الصحي بمدينة غريان وإلزام جهاز الإسكان والمرافق بتعويض المتضررين إضافة لاستحداث بلدية الجوف الغربي.

كما مدد مجلس الوزراء العمر القانوني لشركة الواحة للخدمات النفطية، وصيانة محطة كهرباء مصنع الحديد والصلب بمصراتة، بالإضافة لمنح الإذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد مع شركة الخدمات العامة لإنشاء حديقة مركزية بمنطقة باب العزيزية بطرابلس.