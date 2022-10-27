المنقوش تبحث الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح السفارة الأمريكية لدى ليبيا

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش خلال لقائه القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا السيد “ليزلي أوردمان”، الترتيبات والإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارة الأمريكية لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس.

وناقش الجانبان آخر المستجدات على الساحة الليبية، بالإضافة إلى الخدمات التي ستقدمها السفارة بعد افتتاحها، منها تسهيل التأشيرات لليبين بصفة عامة والطلبة بشكل خاص دون معوقات، فضلاً عن التعاون الاستراتيجي بين البلدين؛ لتعزيز المزيد من المصالح المشتركة في المجالات كافة.

هذا وأكدت المنقوش البدء الفعلي في خطوات التمهيد للاستقرار السياسي وصولاً لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية، وذلك لدعم الاستقرار في الأراضي الليبية.

ومن جانبه نقل القائم بالأعمال الأمريكي تأكيد دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت؛ لتحقيق مايتطلع له الشعب الليبي.