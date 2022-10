“المنقوش” تناقش آخر المستجدات لإعادة فتح السفارة الأمريكية مع القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة

ناقشت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” اليوم الخميس

مع القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا “ليزلي أوردمان”,آخر المستجدات الإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارة الأمريكية لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس وتسهيل التأشيرات لليبين بصفة عامة والطلبة بشكل خاص دون معوقات،.

وأكدت “المنقوش” على البدء الفعلي في خطوات التمهيد للاستقرار السياسي وصولاً لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت,وفق قاعدة دستورية صحيحة والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية،لدعم الاستقرار في الأراضي الليبية.

ومن جانبه شدد القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة,دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

