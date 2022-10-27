إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في ليبيا.. أبرز محاور لقاء المنقوش و”أوردمان”

بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع القائم بالأعمال الأمريكي لدى ليبيا “ليزلي أوردمان” عددًا من الملفات من بينها الترتيبات والإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارة الأمريكية في ليبيا، لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء الخميس جمع المنقوش مع “أوردمان”، إذ ناقش الطرفان أن إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في طرابلس، سيوفر عدة خدمات منها تسهيل التأشيرات للّيبين بصفة عامة، والطلبة بشكل خاص دون معوقات، فضلاً عن التعاون الاستراتيجي بين البلدين؛ لتعزيز المزيد من المصالح المشتركة في كافة المجالات.

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