وزارة الاقتصاد تناقش توريد السلع والمنتجات الحلال الموردة للسوق الليبي

عقد وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية، سعد الحنيش، الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة، الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ورشة العمل المتعلقة بتوريد السلع والمنتجات الحلال الموردة للسوق الليبي.

وكان الاجتماع بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة ومعنيين آخرين، منهم مندوب عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ومندوب عن دار الإفتاء، ومندوب عن مركز المعايير والمواصفات.

وناقش المجتمعون أيضًا، الاشتراطات الصحية والفنية لسلخانات المواشي والأغنام والعاملين بها وتفعيل مواقع السلخانات بالبلديات وفق المواصفات والمعايير القياسية، وضرور اتخاذ كافة الاجراءات على المخالفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

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