الكبير يُناقش مع السفير التركي جهود مصرف المركزي في الإفصاح والشفافية والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي

طرابلس 27 أكتوبر 2022 (وال)- استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبيـر بمكتبه بطرابلس صباح اليوم الخميس، سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز.

وذكرت الصفحة الرسمية الإلكترونية لمصرف ليبيا المركزي، أن اللقاء تناول عديد المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما فيها جهود مصرف ليبيا المركزي في الإفصاح والشفافية والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي ودعم الجهود في التنمية الاقتصادية.

وبحسب نفس المصدر فقد أشاد السفير التركي بنهج المصرف المركزي في الشفافية والإفصاح والتي نالت قبول المجتمع الدولي والمحلي. (وال)

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