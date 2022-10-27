صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين في شركة رأس لانوف

رأس لانوف 27 أكتوبر 2022 (وال)- أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، إحالة مستحقات العاملين فيها للمصارف التجارية بعد تسوية العلاوة الحقلية عن فترة من 01 شهر أكتوبر 2021 م وحتى 31 أغسطس 2022 م، وتسوية الزيادة بنسبة (67 %) عن فترة من شهر يناير وحتى شهر يونيو 2022 م.

وقالت إدارة الشؤون المالية بالشركة، إنه سيتم سداد الاشتراكات الضمانية للمتوفين والمتقاعدين عن مستحقاتهم، حتى يتم تعديل مرتباتهم الشهرية من طرف صندوق الضمان الاجتماعي. (وال)

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