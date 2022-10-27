حكومة الوحدة الوطنية تُوافق على جملة من الإجراءات والقرارات

العزيزية 27 أكتوبر 2022 (وال)- أقر مجلس وزراء حكومة الوحدة في اجتماعه العادي الرابع عشر للعام الجاري اليوم الخميس، بمدينة العزيزية برئاسة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ونائبيه والسادة الوزراء بالحكومة جملة من الإجراءات والقرارات.

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء محمد حمودة – في تصريح صحفي – إن الحكومة منحت الإذن لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالتعاقد لتنفيذ مشاريع إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية الإلكترونية، واستحداث منظومة تأشيرات الأجانب والإقامة.

كما تمت الموافقة على إصدار قرار بنزع ملكية الأرض الواقعة ضمن مشروع تنفيذ وتشغيل محطة الصرف الصحي ببلدية غريان، والإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان بتعويض أصحابها وفق المقترح المتفق عليه.

واعتمدت الحكومة خلال اجتماعها قراري وزير التعليم العالي رقم 244 و 883 لسنة 2022 بشأن إنشاء المركز الليبي لأبحاث التنمية المستدامة، وإنشاء مركز البحوث النفسية والتربوية ببلدية درنة، والموافقة على إصدار قرار بإنشاء بلدية جديدة تحمل اسم بلدية الجوف الغربي.

وأضاف حمودة أنه تمت الموافقة على تنظيم القنوات الإعلامية في إطار خطة تطوير الإعلام الحكومي، وكذلك إعطاء الإذن لقناة ليبيا الوطنية بإطلاق واجهتها الجديدة، وذلك بغرض الحفاظ على الجودة والاستفادة من الميزانية لتغطية الجوانب التقنية والإنتاجية، واستكمالا لجهود الحكومة في دعم وإعادة ترتيب الإعلام الحكومي.

وأوضح أن الحكومة وافقت على تمديد العمر القانوني لشركة الواحة للخدمات النفطية، والموافقة على صيانة محطة كهرباء مصنع الحديد والصلب مصراتة، ومنح الإذن بإستكمال إجراءات نقل تبعية شركة الصناعات الميكانيكية والكهربائية المساهمة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ومنحت الحكومة الإذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد مع شركة الخدمات العامة طرابلس، لتنفيذ مشروع المنتزه الوطني بمنطقة (باب العزيزية سابقًا)

كما تمت الموافقة على كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء بشأن إضافة وزراء الصناعة والثروة البحرية والموارد المائية إلى اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 766 لسنة 2022 بشأن وضع الخطط التنفيذية لضمان تأمين الأمن الغذائي.

وبحسب الناطق بإسم الحكومة؛ فإن مجلس الوزراء وافق على تنازل “شركة هس” الأمريكية عن حصتها في عقود الامتياز النفطي لصالح ( توتال) الفرنسية و ( كونكو فيلبس) الأمريكية. (وال)

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