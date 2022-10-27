بني وليد.. إدارة إنفاذ القانون تستمر في إزالة التعديات على منظومة النهر بالمنطقة

أعلنت إدارة إنفاذ القانون، استمرار عمليّاتها في إزالة التعديات الى مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

وأوضحت الإدارة، أنها توجّهت الخميس لمدينة بني وليد، رفقة مهندسين من جهاز النهر الصناعي، للكشف على أنابيب نقل المياه والبالغ عددها 2100 أنبوب.

وأضافت إدارة الإنفاذ، أنه عُثر على ألف وتسعه مئة وعشرون أنبوب سليم، وباقي الأنابيب تم التعدي عليها من بعض الخارجين عن القانون، إضافة إلى إتلاف البعض الآخر وسرقة البقية.

وأفادت الإدارة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية للواقعة، وأنه تم فتح محضر لتتبع الفاعلين لضبطهم وتقديمهم للعدالة.

وبيّنت إدارة إنفاذ القانون، أن استمرار هذه العمليات، بناءً على تعليمات النائب العام لإزالة التعديات على منظومة مياه النهر الصناعي.

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