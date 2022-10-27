الدبيبة يتفقد عدد من المرافق في بلدية العزيزية

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، عدد من المرافق الحكومية ببلدية العزيزية جنوب غرب طرابلس، وذلك عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء العام الـ14 للعام 2022.

واطلع الدبيبة خلال الزيارة على سير عمل إنشاء محكمة جنوب طرابلس، رفقة وزيرة العدل حليمة إبراهيم، مشيرا إلى أن العمل في مبنى المحكمة الذي يعد من مشاريع وزارة العدل للعام 2021 وصل لمراحل متقدمة.

كما تفقد أيضا أوضاع المدينة الرياضية التي تعرضت لإهمال خلال السنوات الماضية، مُصدرًا تعليماته إلى وزارة الرياضة وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لزيارة الموقع، واستئناف العمل بالمشروع وإعطائه الأولوية في التنفيذ لأهميته بالمنطقة.