استئناف تعويض المواطنين عن عقاراتهم الواقعة بمسار الطريق الدائري الثالث

أعلنت إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق استئناف صرف تعويضات للمواطنين عن عقاراتهم الواقعة في مسار الطريق الدائري الثالث بطرابلس.

وأوضحت إدارة الجهاز في بيان لها أن أي مواطن يستكمل اجراءاته سيتم منحه التعويض فوراً، داعياً المواطنين المتأخرين إلى الإسراع بتقديم مستنداتهم إلى اللجنة المكلفة.

يشار إلى أن مشروع الطريق الدائري الثاني يبلغ طوله 23.8 كيلومتر، بداية من تقاطع جزيرة غوط الشعال مروراً بطريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني وصولا إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة الدولي .