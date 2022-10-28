رويترز تكشف عن صفقة رشاوي طائرات اشترتها ليبيا

أكدت شركة” إيرباص ساس” الفرنسية لتصنيع وبيع الطائرات يوم الجمعة أنها تتفاوض على تسوية جديدة للرشوة مع السلطات الفرنسية بشأن تعاملات سابقة في ليبيا لتمديد الغرامات التي دفعتها في عام 2020.

وبحسب رويترز قال ممثلو الادعاء في وقت سابق من هذا الأسبوع إنهم يجرون محادثات مع شركة إيرباص بشأن تسوية مسائل غير محددة ومماثلة للقضية السابقة والتي تضمنت نتائج تتعلق بالرشوة والاحتيال وغسيل الأموال.

وقالت شركة إيرباص أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات الفرنسية في التحقيقات المتعلقة بليبيا وأضافت حيث أن هذين هذه التحقيقات تطورت إلى محادثات بشأن تسوية جديدة وصفتها بأنها تمديد محدود للأمور التي أدت إلى غرامة قدرها 3.6 مليار يورو 3.58 مليار دولار في عام 2020 بما في ذلك 2.1 مليار في فرنسا وفقا لرويترز .

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