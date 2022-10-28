خاص… مدير إدارة الإصحاح البيئي سرت يصرح لصدى بخصوص استلامهم بعض المعدات والتجهيزات

صرح مدير إدارة شؤون الإصحاح البيئي ببلدية سرت “هانيبال الصغير” لصحيفة صدى الاقتصادية عن استلام الإدارة بالبلدية عدد من المعدات والتجهيزات للبدء في العمل داخل بلدية سرت، والبدء في التنسيق على تدريب متخصص للموظفين على هذه المعدات التي ستساهم في المتابعة و الرقابة وحماية المستهلكين، وهو الأمر الذي سيساهم في تشخيص أسباب الأمراض المختلفة.

وأضاف “الصغير” أن خط الدفاع الأول عن سكان البلدية والكشف وتشخيص الأمراض من مهام إدارة شؤون الإصحاح البيئي في البلدية رفقة جهاز الحرس البلدي و مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع سرت و مكتب حماية المستهلك بالبلدية والمؤسسات ذات العلاقة .

وأوضح أيضا أن عمل إدارة شؤون الإصحاح البيئي يشمل متابعة السلع الغذائية والأدوية و المساحات العامة والأسواق الشعبية و اللحوم وكل ما يتعلق بالبيئة و حمايتها.

وأشار “الصغير” إلى لقائه بالإدارة العامة لشؤون الاصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي “إبراهيم بن دخيل” و بمدير مديرية مصراتة لشؤون الإصحاح البيئي “محمد الصل” الذي جاء في إطار التنسيق مع الإدارة و للحصول على عدد من الامكانيات التي تحتاجها إدارة شؤون الإصحاح ببلدية سرت من المديرية.

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