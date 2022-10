تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 0.7%، وسط ارتفاع الدولار الأميركي.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب عند التسوية، بنحو 1.3% مسجلة 1644.80 دولار للأونصة، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وتزامن مع انخفاض أسعار الذهب ارتفاع الدولار ليصبح المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية.

ويتزامن مع تراجع أسعار الذهب موجة تشديد نقدي واسعة النطاق من قبل البنوك المركزية الكبرى حول العالم.

ورفع المركزي الأوروبي معدل الفائدة بنحو 75 نقطة أساس في الاجتماع الذي انعقد أمس الخميس، إذ أصبح معدل الفائدة عند أعلى مستوى منذ 2009م.

وتتجه الأنظار حالياً نحو اجتماع الاحتياطي الفدرالي المقرر في الأسبوع المقبل، وسط توقعات بزيادة معدل الفائدة بنحو 75 نقطة أساس.

كما تشير التوقعات إلى أن المركزي الأميركي سيرفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر.

The post أسعار الذهب تتراجع وتُسجل خسائر أسبوعية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا