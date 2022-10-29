كتلة هوائية معتدلة على مناطق الشمال

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع تأثر مناطق شمال ليبيا بكتلة هوائية معتدلة تعمل على تراجع فى دراجات الحرارة، وتكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطارمتفرقة تصحبها بعض الخلايا الرعدية، ودرجات الحرارة العظمى في أغلب المناطق تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية.

حالة الطقس في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

تكاثر السحب اليوم مع احتمال هطول أمطار متفرقة خاصة على الساحل الغربي قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة العظمى بين 23 و27 درجة مئوية.

حالة الطقس في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

تكاثر السحب من حين لأخر مع إحتمال هطول أمطار يتخللها بعض السحب الرعدية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 21 و26.

حالة الطقس في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

تكاثر للسحب على مناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 25 و28 درجة مئوية.

حالة الطقس في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 26 و28 درجة مئوية.