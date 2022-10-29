تراجع الأسهم الأوروبية أمس الجمعة متأثرة بضعف أسعار السلع الأولية

تراجعت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة متأثرة بضعف أسعار السلع الأولية وتباين أرباح الشركات، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون مسار تشديد السياسة النقدية وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 % ، وقادت شركات التعدين الخسائر مع تراجع أسعار السلع الأولية وسط مخاوف بشأن توسيع قيود كورونا في الصين.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا في أوروبا 2.1 %، إذ يبدو مسلسل النتائج المخيبة للآمال لنظيراتها في وول ستريت مستمراً بعد توقعات ضعيفة من جانب أمازون.