إدارة القضايا تعلن تجنيب ليبيا دفع 452 مليون يورو لشركة سوريليك الفرنسية

أعلنت إدارة القضايا الليبية سحب شركة سوريليك الفرنسية دعوى الالتماس بإعادة النظر في أحكام محكمة الاستئناف الصادرة سنة 2020، مع تعهدها بعدم رفع الدعوى مجدداً ضد ليبيا.

وتعود تفاصيل القضية إلى 2017 حينما حصلت الشركة الفرنسية على حكم جزئي لصالحها يقضي بدفع 230 مليون يورو خلال 45 يوما بعد رفع دعوى تحكيمية أمام غرفة التجارة الدولية في باريس ضد الدولة الليبية.

وأكدت إدارة القضايا بالدولة الليبية، أن هيئة التحكيم أصدرت بالفعل حكما نهائيا في 2018 يجبر ليبيا بسداد 452 مليون يورو لشركة سوريليك، وذلك استنادا إلى المعاهدة الثنائية بين ليبيا وفرنسا لتشجيع وحماية الاستثمارات.

وأوضحت الإدارة أن ليبيا أقامت دعوى البطلان لكلا الحكمين التحكيميين أمام محكمة استئناف باريس، استناداً إلى أن اتفاق التسوية في عام 2016 تم الحصول عليه بوسائل احتيالية ومشوبة بشبهات الفساد، ما جعل المحكمة تلغي في 2020 تلك الأحكام وتقضي بأن هناك مؤشرات جدية ومحددة و متسقة، تؤكد أن اتفاقية التسوية مشوبة.