مصرف ليبيا المركزي البيضاء يشارك في ورشة تدريب حول تجربة البنك المركزي العراقي في اعداد مؤشرات الاستقـرار المــالــي والانذار المبكر

شارك وحدة الاستقرار المالي بمصرف ليبيا المركزي البيضاء عبر خدمة (zoom) مع قسم الاستقرار النقدي والمالي بالبنك المركزي العراقي في ورشــة تدريبيــة حول تجربة البنك المركزي العراقي في اعداد مؤشرات الاستقـرار المــالــي والانذار المبكر علي مدي أربعة أيام متتالية .

وقد تحدث نائب محافظ البنك المركزي العراقي “عمار خلف” عن طبيعة الاقتصاد العراقي ودور البنك المركزي العراقي في المحافظة علي الاستقرار النقدي والمالي وأكد علي أهمية التعاون المشترك في تبادل الخبرات بين المصرفيين المركزيين .

كما تطرقت ورشة العمل لعدد من المواضيع كان أهمها التـغيرات المناخية وأثرها على الاستقرار المالــي في العـراق، مؤشرات السلامة المالية للقطـــاع المصرفي، مديونية القطاع العائلي ،تطور القطاع المالي ،المؤشر التجميعــي للاستقرار المالي ،البنية التحتية المالية ،تحليل مؤشـرات استقرار قيمة العملة ،تحليل مؤشـرات إداء المـصـارف ،وتحليل مؤشـرات الاقتصاد الكلي ،الشمول المالي ،اختبارات الأوضاع الضاغطة .

كما تحدث محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء “علي الحبري” عبر خدمة (zoom) في نهاية ورشة العمل متحدثاً عن طبيعة الاقتصاد الليبي والعراقي والعوامل المشتركة وأهمية مثل هذه الورش لتعزيز وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة العراقية وأكد علي أهمية الاستمرار بمثل هذه النشاطات العلمية وفتح مجالات التعاون والزيارات المتبادلة بين الطرفيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية