إجمالي المسجلين بمنظومة التأمين الصحي للمتقاعدين يتجاوز 104 ألف متقاعد

أعلن صندوق التأمين الطبي العام أول أمس الخميس أن إجمالي المتقاعدين المسجلين بمنظومة التأمين الطبي بلغ 104,526 متقاعد.

ووصل العدد المسجل بالمنطقة الصحية الجنوبية إلى 6941 متقاعد، أما المنطقة الصحية الشرقية فوصل إلى 6734 متقاعد، ومتقاعدي المنطقة الصحية الغربية 29787 متقاعد، والمنطقة الصحية الوسطى 9939، كما بلغ العدد بالمنطقة الصحية بنغازي 9570 وطرابلس 41515 .

وقال مسؤول الإعلام بالصندوق لتطبيق بكم الإخباري إن التأمين الصحي للمتقاعدين خلال المرحلة الحالية يقتصر على أصحاب المعاشات الأساسية، مبيناً أن العدد المستهدف للمتقاعدين بالتأمين الصحي في المرحلة الثانية يتجاوز 400 ألف شخص.