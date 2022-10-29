الوطنية للنفط تُشارك في لقاء عمل فني خاص بتقييم مدى جاهزية واستعداد دولة ليبيا للإستجابة لحالات الطوارئ للتلوث البحري

طرابلس 29 أكتوبر 2022 (وال)- عقد خلال اليومين الماضيين بالمؤسسة الوطنية للنفط، لقاء عمل فني خاص بتقييم مدى جاهزية واستعداد دولة ليبيا للإستجابة لحالات الطوارئ للتلوث البحري في البحر الأبيض المتوسط والذي استمر على مدار ثلاثة أيام.

اللقاء نظم تحت إشراف المركز الإقليمي للإستجابة لحالات الطوارئ للتلوث البحري في البحر الأبيض المتوسط (REMPEC)، وهي إحدى الوكالات التابعة للمنظمة البحرية للأمم المتحدة (IMO)، ضمن فريق عمل المشروع الوطني لتقييم مدى الجاهزية للإستجابة لحوادث الإنسكابات النفطية.

وشارك في أعمال اللقاء عددٍ من مختصي إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك ممثلين عن الشركات النفطية التي شاركت في إعداد وكتابة الخطة الوطنية لمجابهة الإنسكابات النفطية البحرية، وجميع القطاعات المعنية بأعمال الإستجابة لحوادث الإنسكابات النفطية البحرية. (وال)

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