الحديد والصلب يحقق رقماً قياسياً في وردية واحدة بإنتاج 245 طن من حديد التسليح

أكد مدير إدارة تشغيل مصنع درفلة القضبان والأسياخ بالشركة الليبية للحديد والصلب رمضان باقيقه تحقيق معدل إنتاج قياسي في وردية عمل واحدة لإنتاج أسياخ حديد التسليح الثلاثاء الماضي بمعدل 245 طن .

وقال باقيقه لتطبيق بكم الإخباري إن إنتاج المصنع يتراوح أسبوعياً مابين 1200 طن إلى 1500 طن بحسب توفر المواد التشغيلية، متوقعاً أن يبلغ الإنتاج الشهري في أكتوبر الجاري 4500 طن من أسياخ الحديد، فيما يبلغ إنتاج قضبان الحديد شهرياً نحو 8500 طن، وأوضح بأن أنواع الحديد المنتجة بحسب احتياج السوق المحلي هي حديد 8،6،5 وحديد طولي 16,14,12 .