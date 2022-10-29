بعد إعلان تأسيسه مؤخرًا.. تعرف على تفاصيل مصرف الطاقة والتعدين

عقدت اللجنة التأسيسية لمصرف الطاقة والتعدين اجتماعها التأسيسي، الذي اتفق فيه المجتمعون على تأسيس مصرف الطاقة والتعدين.

وبحسب محضر الاجتماع الذي أُقرّ في أحد محرّري العقود، فإن المصرف سيكون في شكله القانوني، كشركة مساهمة تخضع لقانون إنشائها، وللقوانين التشريعية الليبية.

وأوضح المحضر أن نسبة المساهمة في المصرف، ستكون 49‎%‎ للشريك المحلي، و51‎%‎ للشريك الأجنبي.

وأضاف المحضر أن المصرف يتولى الاستثمار في العديد من المجالات والنشاطات بكافة أنواع الطاقة ومصادرها، إضافة إلى مجال التعدين بكل خاماته ومعادنه، وما يتعلق بمجالات البنية التحتية.

وبيّن المحضر، أن لمصرف الطاقة والتعدين، عديد الأغراض، منها تمويل وإنشاء المشروعات أو المساهمة في مشروعات قائمة، مثل مصانع البيتروكيماويات، والمشاركة في مصافي النفط ومستودعات النفط الخام والوقود، لصالح الغير، محلّيين ودوليين، حسب محضر الاجتماع.

ولفت المحضر، أن المصرف بإمكانه الربط الكهربائي المحلي والإقليمي والدولي، فضلًا عن كافة مجالات الطاقة والتعدين.

وشدد المحضر أن اللجنة التأسيسية تكون لديها العديد من المهام، أهمها فتح حساب للمصرف، والتواصل مع الجهات التي ترغب المشاركة في مجالات الطاقة ومشروعاتهما، ووضع رئيس للجنة مفتاح عمر مفتاح، ونائبٍ له، المبروك الهادي صالح

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