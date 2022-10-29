الشريف يكتب: ويستمر العبث بمقدرات الدولة!!

كتب “إدريس الشريف”، الخبير الاقتصادي مقالًا بعنوان: ويستمر العبث بمقدات الدولة!!

رغم اعتراض وزير النفط وتصريحه العلني بأنها صفقة (مشبوهة)، وقوله بأن الأجدى اقتصاديا لنا هو شراء ليبيا لهذه الحصة.. وهو ما أكده خبراء نفط آخرون.

مجلس وزراء الدبيبة يوافق اليوم على بيع حصة شركة (هس) الأمريكية في شركة (الواحة) إلى شركة (توتال) الفرنسية و(كونكو فيلبس) الأمريكية!!

معلوم أن حكومة السراج وافقت من قبل وبنفس الطريقة، على شراء شركة (توتال) لحصة شركة (ماراثون) الأمريكية في شركة (الواحة) الليبية، والتي تبلغ (16.33%)، رغم المعارضة (المكتوبة) لمجموعة من خبراء النفط الليبيين على تلك الصفقة!!

للعلم، هناك حكم قضائي مستعجل صادر عن محكمة الزاوية بإيقاف إبرام هذه الصفقة، يبدو أنه ضُرب به عرض الحائط!!

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