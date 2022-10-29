على خلفية سوء المعاملة.. وزيرة الشؤون الاجتماعية توقف أحد العاملين بفرع حي الأندلس

قالت وزارة الشؤون الاجتماعية السبت، أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني أجرت زيارة تفقدية إلى فرع الشؤون الاجتماعية حي الأندلس في طرابلس.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الزيارة جائت على على خلفية المقطع المصور، على صفحات التواصل، بشأن معاملة بعض السيدات، بطريقة غير لائقة ولا مسئولة من قبل أحد العاملين بالفرع.

وأكدت الوزارة أنه تم إيقاف هذا الشخص وإحالته للتحقيق، بناءً على تعليمات الوزيرة، والتي شددت على ضرورة وضع آلية لتسهيل معاملات المواطنين، خصوصًا فيما يتعلق ببطاقة “إيفاء”، الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق الـ18 عامًا، وتسليمها لمستحقيها بأسرع وقت دون أي عوائق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية