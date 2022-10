الدبيبة يناقش مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي التطورات السياسية وعدد من الملفات الاقتصادية بين البلدين

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم السبت، خلال لقاءه مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير” التطورات السياسية لتوحيد الجهود لإجراء الانتخابات في ليبيا، وبحث عدد من الملفات الاقتصادية بين البلدين والعمل على تفعيلها,بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا “مصطفى مهراج”، وعددا من مستشاري السفارة.

ومن جانبه أكد المبعوث الفرنسي رغبة بلاده في دعم الأطراف الليبية لتحقيق الانتخابات في أقرب الآجال.

