البنك المركزي التونسي يُعلن بدء إصلاحات اقتصادية صعبة

أعلن مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، اليوم السبت، أن بلاده ستبدأ قريباً إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات.

ونقلت شبكة “CNBC” عن العباسي قوله في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن السلطات المحلية تحاول الحفاظ على استقرار الدينار.

يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي توصل في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى اتفاق تمويل مع تونس مدته 48 شهراً وقيمته 1.9 مليار دولار.

ويأتي ذلك في حين رفع البنك المركزي في تونس معدل الفائدة في الشهر الجاري بنحو 25 نقطة أساس إلى 7.25%.

