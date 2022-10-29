مركزي البيضاء يستعرض التجربة العراقية في مؤشرات الاستقرار المالي

شارك المصرف المركزي في مدينة البيضاء مع قسم الاستقرار النقدي والمالي بالبنك المركزي العراقي في ورشة تدريبية حول تجربة البنك المركزي العراقي في إعداد مؤشرات الاستقرار المالي والإنذار المبكر على مدى أربعة أيام متتالية.

وتحدث نائب محافظ البنك المركزي العراقي د.عمار حمد خلف في مداخلة بأول يوم الورشة، عن طبيعة الاقتصاد العراقي ودور البنك المركزي العراقي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وأكد أهمية التعاون المشترك في تبادل الخبرات بين المصرفيين المركزيين.

وناقش المشاركون التغيُّرات المناخية وأثرها على الاستقرار المالي في العراق، ومؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، ومديونية القطاع العائلي، وتطور القطاع المالي، فضلاً عن المؤشر التجميعي للاستقرار المالي، بالإضافة إلى البنية التحتية المالية، وتحليل مؤشرات استقرار قيمة العملة، وتحليل مؤشرات إداء المصارف، وتحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي، والشمول المالي، اختبارات الأوضاع الضاغطة.

من جهته، تحدث محافظ المركزي في البيضاء علي الحبري عن طبيعة الاقتصاد الليبي والعراقي والعوامل المشتركة وأهمية مثل هذه الورش لتعزيز وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة العراقية. وأكد الحبري، عبر خدمة (zoom) في نهاية ورشة العمل، أهمية الاستمرار بمثل هذه النشاطات العلمية وفتح مجالات التعاون والزيارات المتبادلة بين الطرفين.