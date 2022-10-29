الدبيبة مع سولير ومهراج توحيد الجهود لإجراء الانتخابات

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، والسفير الفرنسي مصطفى مهراج، بحضور عدد من مستشاري السفارة الفرنسية اليوم، لمناقشة التطورات السياسية، فضلًا عن بحث عدد من الملفات الاقتصادية بين البلدين والعمل على تفعيلها.

وناقش المجتمعون مسألة توحيد الجهود لإجراء الانتخابات، حيث أكد سولير على رغبة بلاده في دعم الأطراف الليبية لتحقيق الانتخابات في أقرب الآجال.

ووصل السفير الفرنسي الجديد مصطفى مهراج، إلى العاصمة طرابلس الأربعاء الماضي، حيث التقى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، فور وصوله، وبحثا مستجدات العملية السياسية وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

وأكدت المنقوش دور فرنسا الفعال في متابعة مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، وتقديم مساعدتها لتحقيق أهداف هذا المؤتمر، فيما تحدث مهراج عن قرب افتتاح سفارة بلاده للعمل من طرابلس،وذلك من أجل تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين وإتمام بعض الإجراءات العالقة لدى بعضهم.