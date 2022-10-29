اعتماد أوراق خمسة سفراء جدد لدى ليبيا

أعلن المجلس الرئاسي عن اعتماد الرئيس محمد المنفي ، أوراق خمسة سفراء جدد لدى ليبيا، وهم ممثلو كل من السودان والكويت وفرنسا وإريتريا وإثيوبيا.

وأضاف المجلس أن المنفي اعتمد أوراق السفير فوق العادة لجمهورية السودان إبراهيم محمد أحمد، والسفير الفرنسي مصطفى المهراج، والسفير فوق العادة لجمهورية إريتريا عيسى أحمد عيسى، والسفير فوق العادة لجمهورية إثيوبيا حسن إبراهيم موسى، والسفير فوق العادة لدولة الكويت زياد فيصل المشعان.

واستقبل المنفي السفراء الجدد، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط دولهم مع ليبيا، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الجديدة، بما يعزز علاقات التعاون المشتركة، فيما شدد السفراء على أهمية توطيد العلاقات مع ليبيا، معبرين عن أملهم بعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا وشعبها.