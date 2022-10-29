النيابة العامة تأمر بحبس منسق قطاع الزراعة ببلدية قمينس على ذمة التحقيق

اطلع وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق دائرة محكمة استئناف بنغازي ، بمسؤولية التحقُّق من مشروعية تسلَّم خمسمائة وأربعين طناً من سماد اليوريا، المخصَّص لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية في بلدية قمينس؛ فاستظهر المحقق صلة منسق قطاع الزراعة في البلدية بسحب كميات السماد من الشركة الليبية للأسمدة، عن طريق الإجراءات المالية والإدارية المُمّهِّدَة، التي انطوت على استعمال مستندات رسمية مزورة أسهمت في تتميم فعل الاستحواذ على الحصص المخصَّصة للفلاحين، والتصرف فيها بسعر يفوق السعر المقرَّر لدعم مستحقيها.

وكذلك بالفراغ من إجراءات جمع الأدلة؛ وتكشُّف صحة ارتكاب جرائم فساد تمثَّلت في: تزوير مستندات رسمية؛ وإساءة استعمال سلطة الوظيفة المسندة إليه؛ وتحقيق منافع غير مشروعة؛ أَمَرَ المحقق بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

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