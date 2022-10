‏”الحويج” يناقش خلال مشاركته في اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة العرب وضع استراتيجية عربية للأمن الغذائي

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” يوم السبت، وضع استراتيجية عربية للأمن الغذائي العربي خلال مشاركته في اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة العرب بجمهورية الجزائر تحضيراً للملف الاقتصادي لأعمال القمة العربية والمقرر عقدها مطلع نوفمبر المقبل.

وبحث المجتمعون إمكانية إقامة الاتحاد الجمركي العربي والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، واستكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الكبرى وتحرير التجارة السلعية بين الدول العربية.

كما أكد وزراء الاقتصاد والتجارة العرب خلال الاجتماع على أهمية التعاون الفضائي العربي والتنمية الزراعية العربية المستدامة ووضع استراتيجية عربية للأمن الغذائي والدوائي.

