“الحويج” يشارك وزراء الاقتصاد والتجارة العرب في الاجتماع التحضيري لأعمال القمة العربية

قم وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” بالمشاركة في الاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة العرب بجمهورية الجزائر تحضيراً للملف الاقتصادي لأعمال القمة العربية والمقرر عقدها من 1_2 نوفمبر الجاري.

حيث تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الوزراء عدد من المواضيع ومنها إقامة الإتحاد الجمركي العربي والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، ووضع استراتيجية عربية للأمن الغذائي العربي واستكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الكبرى وتحرير التجارة السلعية بين الدول العربية.

كما أكدوا على أهمية التعاون الفضائي العربي والتمية الزراعية العربية المستدامة ووضع استراتيجية عربية للأمن الغائي والدوائي .

كما التقى “الحويج” مع عدد من وزراء الاقتصاد للتباحث حول إمكانية تفعيل تجارة العبور والمناطق الحرة التي تربط ليبيا مع دول الجوار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية