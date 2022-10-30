ارتفاع للدولار وهبوط لليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 30 اكتوبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 30 اكتوبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9901 دينار، مسجلاً تراجعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9732 دينار، والجنيه الاسترليني 5.796 دينار، والدولار الكندي 3.6679 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2682 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.328 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3586 دينار، والدينار التونسي 1.542 دينار، والدرهم المغربي 0.4579 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 30 اكتوبر 2022: