وزارة الشؤون الاجتماعية تبحث إمكانية استفادة المؤسسات الليبية من برنامج الأغذية العالمي

شارك مدير مكتب التعاون الفني بالوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “حافظ عبدالقادر” في الاجتماع الذي نظمه مكتب برنامج الغذاء العالمي بمشاركة إدارة القانون الدولي والمعاهدات وإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وموظفي المكتب القانوني لبرنامج الاغذية العالمي والذي عقد بجمهورية تونس.

حيث تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الإطار القانوني للاتفاقيات التي يعتزم برنامج الأغذية العالمي توقيعها من الجهات الوطنية من أجل تعزيز أفاق التعاون بين الجانبين .

كم تم خلال هذا الاجتماع تناول مدى إمكانية استفادة مؤسسات الدولة الليبية من برنامج الأغذية العالمي فيما يتعلق بالمساعدة الفنية في إعداد أستراتيجية ليبية متعلقة بالتغذية المدرسية ومكافحة التصحر و تأثير المناخ على الزارعة وغيرها من الموضوعات المتعلقة بعمل برنامج الغذاء العالمي بليبيا.

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