المركزي: الدولار يرتفع أمام الدينار.. واليورو يتراجع

الوطن| متابعات
ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأحد، إلى 4.99 دينار مقابل 4.96 دينار نهاية الأسبوع الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
وتراجع سعر اليورو إلى 4.97 دينار مقابل 5 دنانير الخميس، وزاد الجنيه الإسترليني إلى 5.79 دينار مقابل 5.76 دينار.
وثبت سعر الريال السعودي عند 1.32 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.35 دينار، وارتفع الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.53 دينار الخميس.
ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي ثبتت عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.68 دينار.
وتاليا أسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.9901 د.ل
|5.0026 د.ل
|4.9777 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|4.9732 د.ل
|4.9856 د.ل
|4.9607 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.796 د.ل
|5.8105 د.ل
|5.7815 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.6679 د.ل
|3.677 د.ل
|3.6587 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.2007 د.ل
|3.2087 د.ل
|3.1927 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0092 د.ل
|5.0217 د.ل
|4.9966 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4559 د.ل
|0.457 د.ل
|0.4547 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.483 د.ل
|0.4842 د.ل
|0.4818 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6681 د.ل
|0.6697 د.ل
|0.6664 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.38 د.ل
|3.39 د.ل
|3.38 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.328 د.ل
|1.3313 د.ل
|1.3247 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3586 د.ل
|1.362 د.ل
|1.3552 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.542 د.ل
|1.5459 د.ل
|1.5382 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.356 د.ل
|0.357 د.ل
|0.355 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4579 د.ل
|0.4591 د.ل
|0.4568 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.31 د.ل
|1.32 د.ل
|1.31 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0076 د.ل
|0.0076 د.ل
|0.0076 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.811 د.ل
|0.811 د.ل
|0.811 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2682 د.ل
|0.2689 د.ل
|0.2676 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6881 د.ل
|0.6898 د.ل
|0.6863 د.ل
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