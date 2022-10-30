المركزي: الدولار يرتفع أمام الدينار.. واليورو يتراجع

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ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأحد، إلى 4.99 دينار مقابل 4.96 دينار نهاية الأسبوع الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وتراجع سعر اليورو إلى 4.97 دينار مقابل 5 دنانير الخميس، وزاد الجنيه الإسترليني إلى 5.79 دينار مقابل 5.76 دينار.

وثبت سعر الريال السعودي عند 1.32 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.35 دينار، وارتفع الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.53 دينار الخميس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي ثبتت عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.68 دينار.

وتاليا أسعار العملات: