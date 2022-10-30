عضو لجنة الإدارة للمالية بشركة الخليج العربي للنفط يبحث العراقيل التي تواجه سير العمل

عقد عضو لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية والامداد والخدمات والنقل بشركة الخليج العربي للنفط “اشرف معتوق” اجتماعاً مع مدراء إدارات الشؤون المالية ، الشؤون الإدارية ، والتدريب والتطوير ، والنقل ، والخدمات ، والامداد ، لمتابعته أعمال ونشاطات مختلف الإدارات التابعة لها ، والتعرف على المشاكل التي تعرقل قيامها بالأعمال المناطة بها وفي سبيل تذليل كافة الصعوبات وتقديم أفضل الخدمات.

حيث أشاد “معتوق” بالجهود المبذولة من قبل الإدارات في تسيير أعمال الشركة، ومنواهاً على أن المرحلة القادمة تتطلب بذل المزيد من الجهود والتنظيم الجيد للأعمال، والانطلاق بصورة جديدة وتلبية كافة الاحتياجات حسب كل إدارة ، وإعداد الخطط اللازمة المزمع العمل عليها وفق ما تمليه المرحلة والارتقاء بجودة العمل وميكنته وخاصة المواضيع التي تمس المستخدمين .

وأشار “معتوق إلى أن الخطط الموضوعة وفق الدراسات الجيدة تفضي إلى نتائج إيجابية تنعكس على الشركة والمستخدمين بالإيجاب.

وأستمع عضو لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية والإمداد والخدمات للمشاكل والصعوبات والعراقيل التي تعترض سير أعمال الإدارات وخاصة الشؤون المالية ، وكذلك الرواتب ، و التدريب والتطوير وما تعترضها من مشاكل تؤثر على إتمام الخطط المرسومة لها وتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين.

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