الشحومي: إطار لتنظيم إدارة وتوزيع دخل النفط والغاز

كتب الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي مقالًا بعنوان: إطار لتنظيم إدارة وتوزيع دخل النفط والغاز

مقدمة

بدون ادني شك ان عدالة توزيع او حسن إدارة عوائد النفط و الغاز في ليبيا اصبحت مطلب شعبي من قبل كافة المناطق الليبية و التي تعاني الحرمان و تزايد الشعور بالغبن برغم حجم الانفاق الحكومي الواسع خلال السنوات الماضية، و في ظل ما يقاسيه أبناء الشعب الليبي من صعوبات كبيرة علي مستوي حياة المواطن و تردي للخدمات و انهيار في البني الأساسية و ترافق ذلك مع اهدار واسع للموارد و الثروة النفطية لسنوات طويلة بسبب استشراء الفساد المالي و انفراد مجموعة بالتحكم و تسخير الموارد المالية و تسخير الثروة الطبيعية الليبية و عوائدها لصالحها و لتحقيق مصالح ضيقة ، الامر الذي زاد بشكل غير مقبول و دلالت عليه بوضوح كافة تقارير ديوان المحاسبة و جهاز الرقابة الإدارية السنوية الصادرة و اكدت ان هناك إساءة واسعة لإدارة المال العام و تزايد مفرط في حجم الإهدار و تهميش لمناطق انتاج الثروة النفطية و غيرها من المناطق و التي استمرت دون وجود ابسط متطلبات الحياة الكريمة بسبب انعدم العدالة في إدارة هذه الثروة و مواردها السنوية و الذي زاد من تنامي الشعور و الرغبة لدي عامة الليبيين و نخبهم الثقافية و العلمية و الاجتماعية المتنوعة بان هناك حاجة لإعادة تنظيم إدارة الثروة و تحسين قدرتها علي تحقيق الاستجابة الضرورية و تسخيرها لتحقيق الأهداف الأساسية المرسومة بموجب القوانين و النظم بالدولة الليبية و التي توكد علي ان توزيع الدخل و ادارته يتطلب عناية الرجل الحريص لتحقيق مستهدفات التنمية عبر مشروعات اقتصادية و تنموية و اجتماعية ترفع من المستوي المعيشي والإنساني والحضاري للشعب الليبي في كل ربوع البلاد الليبية .

لهذه فان إعادة تنظيم وإدارة الثروة القومية يتطلب ان يصدر البرلمان الليبي قانونا يرسم إطارا جديدا يستهدف تحقيق العدالة في توزيع الايراد وتنميته بدلا من اهداره وتحسين كفاءة استخدامه في توفير سبل العيش الكريم عبر تحقيق التنمية المكانية والبشرية المناسبة.

أهداف إدارة وتوزيع الدخل من النفط و الغاز

تأسيسا علي ما سبق فان تحقيق ادارة و توزيع عادل لموارد الدولة الليبية من النفط و الغاز يهدف لتحقيق الاتي:

أولا: وضع قاعدة وطنية لسبل توزيع وتنمية الثروة الوطنية وسبل مساهمتها في التنمية الشاملة .

ثانيا: تحقيق العدالة في توزيع برامج التنمية المستدامة بكافة ربوع ليبيا .

ثالثا: تحقيق قدر عالي من الشفافية في إدارة الموار الطبيعية والاستخراجية .

رابعا: تركيز الدخل والثروة الليبية من النفط والغاز في الاستثمار الأساسي عبر رفع مقدرة البني الأساسية وعدم اهداره في النفقات الجارية، و ان تتم مطابقة الإيرادات المتحصلة من الإنتاج و التصدير بين المؤسسة الوطنية للنفط و وزارة المالية و نشرها عبر تقارير دورية تحدد تفاصيل الإنتاج و التصدير لكل حقل و المنطقة التابع لها، و يوضح المستخدم محليا من الطاقات الإنتاجية للأغراض المختلفة.

خامسا: ربط الانفاق التنموي بمستهدفات محددة بكافة مناطق البلاد والتركيز علي تخصيص مقدار معلوم في حدود من عائد الإنتاج بالمحدد بكل منطقة استخراج و انتاج و تصدير لتمويل عمليات الحفاظ علي البيئة و التخفيف من الاثار البيئية التي تسببها عمليات الاستخراج و الإنتاج و للمساهمة المباشرة في التنمية المكانية و البشرية لهذه المناطق ،علي ان يتم وضع المخصص فور تحقق العائد وبشكل دوري بحساب خاص وتتولي الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة بإنشاء جهاز جديد متخصص في تطوير وتنمية مناطق الاستخراج والإنتاج والتصنيع و التصدير المرتبطة بصناعة النفط و الغاز ويستهدف جهاز اعمار مناطق الإنتاج والتصنيع والتصدير تنفيذ وتمويل مشروعات التنمية المكانية ومتطلبات البني الأساسية بالمناطق دون استخدامها لأغراض التشغيل و التسيير.

سادسا : يتم اسناد مهمة تنظيم عمليات توزيع الايراد من النفط و الغاز وفقا لقانون التخطيط رقم 13 لسنة 2000 بشان مجلس التخطيط الوطني وتعديلاته و متطلبات مشروعات التنمية بكفاءة مناطق ليبيا وفقا للمعايير التي تضمن العدالة و في اطار الاحتياجات التنموية البشرية و المكانية و تعتمد من قواعد مجلس التخطيط و من مجلس التخطيط الوطني و تقر بموجبها البرامج التنموية بالموازنة العامة للدولة الليبية بقانون الموازنة العامة و تتولي الحكومة التنفيذ وفقا لها و علي كل من الحكومة و مجلس التخطيط الوطني مراعاة تنمية الإيرادات المحلية لمواجهة احتياجات الانفاق و تركيز العائد من عمليات الاستخراج و الإنتاج و التصدير للنفط و الغاز علي الأغراض التنموية و إعادة اعمار ليبيا .

سابعا: يتم إدارة و توزيع إيرادات النفط و الغاز بعد خصم الحصة المحددة لمناطق الاستخراج و الإنتاج و التصدير ( يقترح ان يخصص 10% من المخصص للتنمية وفقا لقانون التخطيط)، و يكون التوزيع وفقا لمعيار وطني واضح يستهدف العدالة بين المناطق الرئيسية التاريخية للدولة الليبية ( طرابلس، برقة ، فزان) علي أساس مكون المحافظات بكل منها و يراعي بشكل أساسي ان يرتكز علي اعمال و انفاذ قانون التخطيط و القانون المالي للدولة الليبية و قانون البترول و قانون انشاء المؤسسة الوطنية للنفط و قانون التخطيط العمراني و قانون الحكم المحلي و غيرها من القوانين ذات العلاقة .

ثامنا: يتم مراجعة مشروع مخصصات التنمية السنوية و توزيع الانفاق التنموي بين مناطق المكونات الرئيسية للدولة الليبية التاريخية ( طرابلس، برقة ، فزان ) وفقا للمحافظات و حسب البلديات المكونة لها واعتمادها عبر مجلس التخطيط الوطني وتلتزم الحكومة بتنفيذها عبر عرضها بمشروع الميزانية العامة للدولة الليبية و تقديمه للبرلمان حسب القانون المالي للدولة الليبية لإصدار قانون الموازنة العامة للدولة الليبية والتي يجب ان لا تقل عن 70% من الإيرادات المحققة حسب نص قانون التخطيط رقم 13 لسنة 2000 متضمنة حصة مناطق الاستخراج والإنتاج و التصدير، و تعلن في اطار البرنامج الوطني التنموي السنوي و مشروعاته التنموية حسب المناطق الليبية.

تاسعا: يتم تطبيق كافة القوانين المنظمة لإدارة المال العام وتلتزم الحكومة بتخصيص الموارد اللازمة و تعمل علي تقليص الانفاق علي غيرها من الجوانب و تخفيف الأعباء في أبواب الميزانية العامة للدولة و تحفز تنمية و تحصيل الإيرادات السيادية و المحلية الأخرى.

وفي اطار تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه يقترح العمل علي الاتي :

1- تعديل قانون التخطيط رقم 13 لسنة 2000

تأسيسا علي ما سبق يقترح ان ايتم تعديل قانون التخطيط رقم 13 لسنة 2000 بما يعزز فعالية تنفيذ عملية إدارة و توزيع دخل النفط و الغاز لأغراض التنمية المستدامة المكانية و البشرية المتوازنة بكافة ارجاء البلاد مع تمكين مناطق الاستخراج و الإنتاج و التصدير بشكل خاص من رفع مقدرتها و النهوض بها و بساكنيها و تعويضها عن الاثار البيئية و تعثر التنمية بها لفترة طويلة جدا برغم انها المصدر الأساسي لهذه الثروة القومية. و عليه يقترح ان يعدل قانون مجلس التخطيط العام حسب الاتي:

– يتم تعديل قانون التخطيط عبر إعادة تنظيم مجلس التخطيط الوطني وتكوينه و عضوية المجلس بحيث يضم ممثلين الإدارات المحلية و المتمثلة في المحافظات او البلديات حسب التنظيم الإداري المعتمد او الذي سيعتمد للدولة الليبية، و ذلك لتحقيق مشاركة أوسع حول برامج التحول و إدارة و توزيع دخل النفط و الغاز فانه يجب ان تنعقد اجتماعات المجلس بمكوناته المحددة مرة علي الأقل سنويا لاعتماد خطط عمل المجلس و مشروع ميزانية التحول السنوي بوقت مناسب في الربع الثالث من كل عام، ويتولى رئيس المجلس ترؤس اجتماعاته الدورية و التنفيذية و يكون له هيكل تنظيمي و ملاك يعتمد و لوائح تنظيمية تعرض و تصدر بموجب قرار من المجلس في اجتماعه العام.

– يكون لمجلس التخطيط الوطني رئيس للمجلس ووكيل للمجلس يمارسون مهامهم علي سبيل التفرغ و يعاملون بدرجة وزير ووكيل وزارة و يتبعون السلطة التشريعية من الناحية التنظيمية و الاشرافية.

– إضافة مادة بالقانون تتعلق بتخصيص مقدار مستقطع من الإيراد من النفط والغاز لصالح مناطق الاستخراج و الإنتاج و التصدير، و سبل الاحتفاظ به بالحسابات و ادارته من قبل الحكومة عبر انشاء جهاز لإدارة وتنفيذ مشروعات التنمية بهذه المناطق، و يتم التأكيد علي المخصص لأغراض التحول بحد اقصي 70% المحدد بالقانون و يستقطع منه نسبة 10% لمناطق الاستخراج و الإنتاج و التصدير و الباقي تتولي الحكومة استخدامه كأحد مصادر الأخرى لتمويل باقي أبواب الميزانية العامة للدولة.

– إضافة مادة تتعلق باليات تنفيذ مشروعات التحول في حال عدم كفاية الإيرادات السنوية واليات الاقتراض وسبل اعتماده و تنفيذه.

– إضافة مادة تتعلق بالشفافية في بيان الإيرادات ودور مجلس التخطيط في متابعتها مع المؤسسة الوطنية للنفط واجراء المطابقة بينها و بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية و عرضها بشكل يحقق العدالة في اطار ما يتم اقراره من قبل المجلس في اجتماعاته الدورية.

– إضافة مادة تمنع على الحكومة التصرف في مخصصات التخطيط والتحول او تعديلها الا بأذن من مجلس التخطيط.

– إضافة مادة تتعلق بتخويل مجلس التخطيط الوطني بإصدار نظام العطاءات والمناقصات الخاصة بمشروعات التنمية و التحول لتنفيذه من قبل الحكومة و الجهات المعنية بالتنفيذ.

2- تعديل قانون الحكم المحلي

سيكون من المهم ان يتم إعادة تنظيم قانون الإدارة المحلية ليحقق حكم محلي أوسع عبر تقسيم البلاد الي محافظات تشمل علي بلديات و يكون للمحافظات دور واضح في التخطيط و إدارة الموارد المحلية بالمحافظة و تحديد اختصاصاتها في اطار تعزيز الإدارة المحلية و الحكم المحلي بصلاحيات تنفيذية و تخطيطية و اشرافية و المساهمة في وضع برامج التنمية المكانية و البشرية و عرضها بمجلس التخطيط الوطني و تحديد صلاحيات المحافظات في التعاقد علي تنفيذ المشروعات و الحدود المسموح بها وفقا لما يتم تحديده في اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية و قانون و للائحة التنفيذية لقانون التخطيط الوطني بعد التعديل.

3-اصدار قانون تنظيم إدارة وتوزيع عوائد النفط و الغاز

يقترح ان يصدر عن البرلمان الليبي قانون لتنظيم إدارة و توزيع دخل النفط و الغاز، و يركز القانون المقترح علي الاتي :

– يحدد القانون سبل إدارة و توزيع الدخل القومي من النفط و الغاز وفقا للاتي :

– يخصص 30% من دخل النفط والغاز المنتج والمصدر و المستخدم محليا بالإضافة للمصادر الأخرى لأغراض تمويل أبواب الانفاق الحكومي من غير باب التنمية و التحول.

– يخصص 70% من دخل النفط و الغاز سواء المصدر او المستخدم محليا بعد خصم الميزانية المخصصة لقطاع النفط و الغاز المعتمدة من مجلس التخطيط العام و الصادرة بموجب قانون لأغراض التنمية و تمويل برامج التحول و التنمية المكانية و البشرية بليبيا و مخصصات الدعم و يخصص منها مقدار 10% لمناطق الاستخراج و الإنتاج و التصدير و الباقي 60% يتم توزيعها في اطار العدالة بين الأجزاء الأساسية المكونة للدولة الليبية ( طرابلس ، برقة، فزان) و عبر المحافظات كمخصصات علي ان يكون الانفاق مركزيا و لا مركزيا عبر المحافظات حسب حجم و نوع المشاريع لتمويل مشروعات البنية الأساسية و التنمية المكانية الأساسية حسب ما يتم اقراره بمجلس التخطيط الوطني .

– في اطار تطبيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وتنظيم عملية وصول الدعم لمستحقيه و رفع مستوي معيشة الفقراء و المعوزين وضعاف الدخل من المواطنين الليبيين يتم انشاء و تنفيذ برنامج حساب التمويل الوطني لليبيين ، وذلك عبر مشروع وطني تقوم بتنفيذه الحكومة عبر وزارة المالية يستهدف لتحديد المستحقين و بتحسين الدخل من كافة فئات الشعب الليبي وضع ضوابط لعملية تخصيص و صرف الدعم للمواطن و الاسرة الليبية لمساعدتهم علي مواجهة أعباء الحياة و توزيع علاوة الاسرة و دعم الوقود و غيرها من البدالات و التعويضات لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الليبيين و يتم الانفاق من خلال مخصصات باب الدعم بالميزانية العامة و ما يخصص وفقا لما يتم اقراره من قبل مجلس التخطيط الوطني و يعتمد بالميزانية العامة للدولة الليبية.

– يتولى مجلس التخطيط الوطني و عبر الياته بعرض وإقرار نموذج التوزيع السنوي علي كافة مناطق البلاد بما يضمن العدالة و الشفافية ووفقا لما ينص عليه قانون التخيط بعد تعديله.

– يتم اجراء المطابقة لتسوية حسابات الإيرادات من النفط والغاز المختلفة سواء للتسويق الدولي او التسويق والاستخدام المحلي بحسابات مستقلة بين المؤسسة الوطنية للنفط و وزارة المالية و مصرف ليبيا المركزي بشكل شهري.

– يتم إيداع الإيرادات بحسابات الايراد العام و يتم فورا نقل المخصص لغرض التنمية ووفقا لقانون التخطيط الي حساب التحول و الذي لا يتم الانفاق منه الا بموجب ميزانية التنمية و التحول المعتمدة من مجلس التخطيط و المقرة بموجب قانون الميزانية العامة للدولة الصادر عن البرلمان الليبي، و يصدر مجلس التخطيط التفويضات الازمة علي قوة القانون للحكومة للقيام بعمليات تنفيذ مخصصات التنمية وفقا للتوزيع المعتمد من مجلس التخطيط علي كافة الأجزاء الرئيسية للبلاد و بلدياتها وفقا لما يقرره مجلس التخطيط الوطني من معيار وطني للتوزيع.

​د. سليمان سالم الشحومي​​​​​​​

أستاذ التمويل ومؤسس سوق المال الليبي ​​​​​​​

30اكتوبر 2022

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