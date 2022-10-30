ناقلة تفرغ حوملتها من الديزل في محطة خليج سرت

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أفادت مصادر من محطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت، بمغادرة ناقلة نفطية، اليوم الأحد، المنصة العائمة بميناء المحطة بعد أن أفرغت حمولتها من الوقود الخفيف ديزل، المشغل للمولدات الوحدة الأولى بالمحطة.

وقالت المصادر، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، إن الناقلة أفرغت حمولتها بالمحطة، البالغة 36 ألف متر مكعب وقود خفيف مستهدف لتشغيل المحطة لأكثر من شهر.

وأوضحت أن الوحدة الأولى بالمحطة تعمل على نحو جيد، إذ يبلغ إنتاجها اليومي أكثر من 180 ميغاوات على الشبكة العامة لشركة الكهرباء من واقع إنتاج الفعلي المستهدف 350 ميغاوات.