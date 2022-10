“الحويج” يبحث سبل رفع مستوى التبادل التجاري بين ليبيا والجزائر والتسريع في فتح المنفذ الحدودي الدبداب

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الأحد خلال لقاءه مع وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري “كمال رزيق” في اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة العرب، سبل رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والتسريع في فتح المنفذ الحدودي الدبداب.

حيث نوقش خلال الاجتماع إعادة دراسة وتقييم الاتفاقيات التجارية والاقتصادية وخاصة ً في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية ، لما له دور كبير في تنشيط وتسهيل الحركة التجارية.

كما أكد “الحويج” على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وإقامة مشاريع مشتركة, وتسهيل الإجراءات المالية والفنية للتجار وأصحاب الشركات، متفقاً مع الجانب الأخر على تنظيم لقاء مشترك يضّم أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين، وإقامة معرض يختص بالسلع و المنتجات الجزائرية بالعاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة.

