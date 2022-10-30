وزيرا الاقتصاد الليبي والجزائري يناقشان عددًا من الملفات الاقتصادية من بينها فتح معبر الدبداب الحدودي

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كمال زريق، سُبل التعاون ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والإسراع في فتح المنفذ الحدودي الدبداب، لما له دور كبير في تنشيط وتسهيل الحركة التجارية.

جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب في الجزائر، إذ بحث الطرفان خلال لقاءهما أيضًا، إعادة دراسة وتقييم الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، خصوصًا، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.

وأكد الحويج، على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وإقامة مشاريع مشتركة، وتسهيل الإجراءات المالية والفنية للتجار وأصحاب الشركات في البلدين.

واتفق الطرفان في ختام لقاءهما، على إقامة لقاء مشترك ليبي جزائري، يضّم أصحاب الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين، وإقامة معرض يختص بالسلع والمنتجات الجزائرية بالعاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة.

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