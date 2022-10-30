ليبيا والجزائر يبحثان رفع مستوى التبادل التجاري من خلال فتح معبر الدبداب

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اليوم الأحد، مع نظيره وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، سبل التعاون ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين والتسريع في فتح المنفذ الحدودي الدبداب لما له من دور كبير في تنشيط وتسهيل الحركة التجارية.

كما تم مناقشة إعادة دراسة وتقييم الاتفاقيات التجارية والاقتصادية وخاصة ً في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية .

واتفق الجانبان على تنظيم لقاء مشترك يضّم أصحاب الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين، وإقامة معرض يختص بالسلع والمنتجات الجزائرية بالعاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة.