ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف “علي الحبري” اليوم الأحد مع رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” وضع استراتيجية شاملة لتعديل سعر الصرف لتخفيف المعاناة عن المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء، وتأثير الركود الاقتصادي على الاقتصاد الوطني من تحديات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وذلك بحضور ئيس هيئة الرقابة الادارية “عبدالسلام الحاسي”.

واطلع “الحبري” على خطة الحكومة لتنشيط عجلة الاقتصاد وتوفير الخدمات للمواطن في كافة المدن الليبية وسبل تمويلها، مشدداً على دور هيئة الرقابة الادارية، وغيرها في مراقبة الأعمال التي تقوم بها الحكومة في مختلف المدن الليبية.

The post “الحبري” يناقش مع “باشاغا” وضع استراتيجية شاملة لتعديل سعر الصرف appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا