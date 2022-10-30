مسؤولي من حكومة الوحدة الوطنية يناقشون مع عمداء بلديات الجفارة تنفيذ المشاريع المتوقفة

ناقش عدد من الوزراء والمسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية، مع عمداء بلديات سهل الجفارة، المشاكل التي تعانيها المنطقة والمشروعات المتوقفة بالبلديات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الموارد المائية طارق بوفليقة، وعدد من الوكلاء والمسؤولين المعنيّين.

وتناول الاجتماع أيضًا، آليات استكمال تنفيذ المشاريع، ومعالجة عدد من المشاكل وعوائق، ومشاريع الأخرى، إضافة إلى الإجراءات المقترحة لحل وتفعيل تنفيذ هذه المشاريع، ضمن خطة عودة الحياة التي أعلنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

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