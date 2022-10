أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” اليوم الأحد في تصريح خاص لقناة تبادل أنه ليس هناك جلسة لمجلس النواب لهذا الأسبوع.

وحول ما اذا كان هناك جلسة الأسبوع المقبل للمجلس وأعضاءه كشف المتحدث باسم المجلس أنه حتى هذه اللحظة غير معروف اذا كان هناك جلسة ستعقد الأسبوع القادم ام لا.

