الحويج : سنعمل على إقامة الإتحاد الجمركي العربي

ليبيا الاقتصادية

شارك وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في الاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة العرب بجمهورية الجزائر تحضيراً للملف الاقتصادي لأعمال القمة العربية.

وناقش المجتمعون عدداً من المواضيع المشتركة، منها إقامة الإتحاد الجمركي العربي والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي ، الى جانب وضع استراتيجية عربية للأمن الغذائي العربي واستكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الكبرى، فضلاً عن تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، مؤكدين على أهمية التعاون الفضائي العربي والتمية الزراعية العربية المستدامة ووضع استراتيجية عربية للأمن الغائي والدوائي .