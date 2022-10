“الدبيبة” يتابع أوضاع مرضى الأورام

اصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأحد بديوان مجلس الوزراء،خلال اجتماع مع وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح”، تعليماته للمركز الوطني لدعم القرار لتحديد احتياجات مراكز الأورام والصعوبات التي تواجهها وتقديم مقترح نهائي بهذا الشأن، وذلك بحضور مديري مراكز الأورام ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ومدير المركز الوطني لدعم القرار.

وأكد “الدبيبة” على ضرورة وضع حلول جدرية لعمل المراكز وتقديم خدمات منظمة للمرضى، والعمل وفق منظومة إلكترونية تحوي البيانات الخاصة بالمرضى، وصرف الأدوية وفق عمل المنظومة، وتوريد أدوية الأورام وفق هيئة تتولى الاهتمام بالمراكز، وفصلها عن وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي.

وشدد “الدبيبة” على ضرورة الاهتمام بالتوعية والتثقيف في هذا الجانب الذي يتطلب تكاثف الجميع، وأن الأمر يعد مهمة يجب أن تأخذ الاهتمام الكافي.

ومن جانبه أكد “أبو جناح” بأن إنشاء هيئة تختص بمراكز الأورام من حيث التنظيم وتوفير الأدوية، خطوة ستساعد في تنظيم ملف مرضى الأورام في البلاد.

