اقتصاد

الاستعداد لإطلاق مشروعين زراعيين بمناطق الجنوب

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

كشف مسؤول قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بمرزق محمود ابتكه عن إطلاق المرحلة الأولى من مشاريع “رصد وتقييم وترشيد استهلاك المياه في الزراعة” الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي” و ” تقييم البنية التحتية للري ورسم خرائط المحاصيل وتقدير استهلاك المياه في الزراعة” الممول من البنك الأفريقي للتنمية، المزمع تنفيذهما في عدد من المدن الجنوبية .

وأضاف ابتكه لتطبيق بكم الاخباري أن المرحلة الأولى تتمثل في تدريب فرق العمل الميداني حول جمع البيانات الميدانية باستخدام مجموعة أدوات وتحليلها وفق نظام ” كوبو ” المعني بحالات الطوارئ الإنسانية، فيما ستنطلق أعمال المرحلة الثانية بداية العام القادم 2023 بإشراف منظمة الأمم المتحدة للزراعة “الفاو”.

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موقع بكم

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