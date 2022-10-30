الاستعداد لإطلاق مشروعين زراعيين بمناطق الجنوب

كشف مسؤول قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بمرزق محمود ابتكه عن إطلاق المرحلة الأولى من مشاريع “رصد وتقييم وترشيد استهلاك المياه في الزراعة” الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي” و ” تقييم البنية التحتية للري ورسم خرائط المحاصيل وتقدير استهلاك المياه في الزراعة” الممول من البنك الأفريقي للتنمية، المزمع تنفيذهما في عدد من المدن الجنوبية .

وأضاف ابتكه لتطبيق بكم الاخباري أن المرحلة الأولى تتمثل في تدريب فرق العمل الميداني حول جمع البيانات الميدانية باستخدام مجموعة أدوات وتحليلها وفق نظام ” كوبو ” المعني بحالات الطوارئ الإنسانية، فيما ستنطلق أعمال المرحلة الثانية بداية العام القادم 2023 بإشراف منظمة الأمم المتحدة للزراعة “الفاو”.